Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Aufbruch von sechs Firmenfahrzeugen und Diebstahl von hochwertigem Werkzeug - Schadenssumme: mindestens 10.000 Euro

LK MSE (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Bereich des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zu mehreren Aufbrüchen von Fahrzeugen gekommen, bei welchem die Zielrichtung der Täter in den meisten Fällen wertvolles Werkzeug gewesen ist.

Gülz: In der Nacht vom 12.12.2019 zum 13.12.2019 wurde in Gülz ein Firmentransporter aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter haben den Transporter gewaltsam aufgebrochen und diverse akkubetriebene Werkzeuge, wie z.B. ein Makita-Akkuschrauber und einen Makita Akkumulator entwendet. Zudem wurde ein Rucksack mit Dachdeckerwerkzeugen entwendet. Die entwendeten Werkzeuge haben einen Wert von ca. 2.000 Euro und der entstandene Schaden an dem Fahrzeug beträgt ca. 1.000 Euro.

Friedland: Ebenfalls in der Nacht vom 12.12.2019 zum 13.12.2019 wurde in der Schwanbecker Straße in Friedland ein Firmentransporter aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter haben den Transporter aufgebrochen und diverse akkubetriebene Werkzeuge, wie z.B. eine Bohrmaschine und ein Akkuschrauber der Marke "Bosch" und eine Akkuflex der Marke Dewalt sowie einen Werkzeugkoffer und ein Kronenbohrerset entwendet. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Neubrandenburg: Im Zeitraum vom 13.12.2019 bis zum 16.12.2019 wurden zwei Firmentransporter aufgebrochen, welche auf dem unbefestigten Parkplatz in der John-Schehr-Straße, gegenüber der Einfahrt zum "Am Blumenborn" in Neubrandenburg standen. Die Täter haben die Transporter gewaltsam aufgebrochen und jeweils diverse hochwertige Werkzeuge und auch gesamte Werkzeugkoffer mit mehreren akkubetriebenen Werkzeugen entwendet. Der Wert der entwendeten Werkzeuge ist derzeit nicht bezifferbar, wird aber auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

In der Nacht vom 15.12.2019 zum 16.12.2019 wurde ein Firmentransporter aufgebrochen, welcher auf dem Parkplatz in der Geschwister-Scholl-Straße in Neubrandenburg stand. Die Täter haben auch hier den Transporter gewaltsam aufgebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. Zur Höhe des entstandenen Sach- und Stehlschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Im Zeitraum vom 13.12.2019 bis zum 16.12.2019 haben bislang unbekannte Täter einen Firmentransporter aufgebrochen, der auf einem Parkplatz An der Rennbahn/Ecke Hufeisenstraße stand. Die Täter haben diverses Computerzubehör entwendet, wobei zur Höhe des Stehlschadens noch keine Angaben gemacht werden können. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg sowie des Kriminalkommissariats Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen der Aufbrüche der Fahrzeuge wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Dabei werden Zusammenhänge auf Grund der örtlichen und zeitlichen Zusammenhänge sowie der begehungsweisen geprüft.

Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in Tatortnähe gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

