POL-WOB: -Schöningen Verkehrsunfallflucht mit 42jähriger, betrunkenen Autofahrerin

Zu einem Verkehrsunfall mit Flucht kam es in den frühen Abendstunden, des 18.05.19, auf der Wilhelmstraße in Schöningen. Nach Zeugenangaben und weiteren Ermittlungen befuhr eine 42jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Wolfenbüttel die Wilhelmstraße in Richtung Büddenstedter Straße. Hierbei geriet das Fahrzeug in die Fahrbahnmitte und überfuhr die Beschilderung einer dortigen Mittelinsel. Die Fahrzeugführerin setzte ihr Fahrt jedoch fort und fuhr wenig später in entgegengesetzter Richtung wieder an der Unfallstelle vorbei. Im Anschluss konnte sie durch die eingesetzten Beamten angehalten werden. Sie stand unter Alkoholeinfluss. Ein Alcotest wurde von ihr nicht durchgeführt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und das weitere Fahren untersagt.

