POL-WOB: Brutaler Angriff auf Wolfsburger im Kaufhof

Am Sonntagmorgen, 19.05.19, gegen 00:40 Uhr, wurde ein 52-jähriger Wolfsburger von zwei bislang unbekannten Personen im Bereich Kaufhof fußläufig verfolgt. Der Verfolgte versuchte noch sich in ein Taxi und später in den Pkw einer jungen Wolfsburgerin zu retten, wurde jedoch vor den Augen der Pkw-Fahrerin brutal zusammengeschlagen. Der Mann erlitt Verletzungen im Gesicht. Bei den Schlägern soll es sich um zwei Mitte Zwanzigjährige gehandelt haben, von denen einer ein VfL Wolfsburg Fan-Shirt getragen und rote Haare gehabt haben soll. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei Wolfsburg zu melden.

