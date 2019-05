Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Betrunkener Radfahrer fährt Fußgängerin an

Wolfsburg (ots)

Am Samstagnachmittag, 18.05.19, gegen 16:15 Uhr, kam es in der Porschestraße zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Dabei wurde die 36-jährige Fußgängerin aus Wolfenbüttel verletzt und mit dem Rettungswagen in das Klinikum Wolfsburg verbracht. Der 33-jährige Fahrradfahrer aus Wolfsburg erlitt lediglich leichte Schürfverletzungen. Da er angab, Alkohol getrunken zu haben, wurde durch die Polizei ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von 2,54 Promille. Daraufhin wurde bei dem Unfallverursacher eine Blutentnahme durchgeführt und die anschließende Weiterfahrt mit dem Fahrrad untersagt.

