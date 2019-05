Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Helmstedt (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine Wohnung in einem Mehrfamilienhauses in Königslutter in Brand. Die 61-jährige Mieterin und weitere Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Weitere Wohnungen wurden durch das Feuer nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf 30000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

