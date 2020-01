Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Norken (ots)

Am 28.01.2020 kommt es um 08:10 Uhr auf der L287 zwischen Kirburg und Norken zu einem Spiegelunfall zweier LKWs. Der unfallverursachende LKW missachtete hierbei das Rechtsfahrgebot und fuhr in der Folge, ohne sich um den Schaden zu kümmern, in Richtung Kirburg davon. Bei der Zugmaschine des unfallverursachenden LKW soll es sich um einen weißen Mercedes Benz Actros gehandelt haben.

Wer hat den Unfall gesehen oder kann weiterführende Angaben zu dem Kennzeichen des unfallverursachenden LKW bzw. dessen Fahrer machen?

Hinweise bitte unter 02662-9558-0 an die Polizeiinspektion Hachenburg oder jede andere Polizeidienststelle.

