POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisierter Mann beleidigt auf dem Bahnhofsplatz Passanten - Geschädigter gesucht!

Eberbach (ots)

Am Montagmittag, gegen 14:15 Uhr, wurde der Polizei eine stark betrunkene Person gemeldet, die auf dem Bahnhofsplatz mehrere Passanten belästigen und beleidigen würde. Vor Ort konnten die Beamten den alkoholisierten Mann antreffen. Laut Aussage von Zeugen habe dieser zuvor einen älteren Herrn, der mit einem Gehstock unterwegs war, mit Schimpfwörtern beleidigt und hatte dies erst unterlassen, als der unbekannte Mann in einen Bus einstieg und davonfuhr. Die Beamten erteilten dem Betrunkenen einen Platzverweis, welchem er allerdings nicht nachkommen wollte. Der 58-Jährige musste die Beamten schließlich mit aufs Polizeirevier begleiten und wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung ermittelt.

Weitere Geschädigte und insbesondere der ältere Herr, der mit einem Bus davonfuhr, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/9210-0 zu melden.

