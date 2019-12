Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einem Briefkasten

Bad Hönningen (ots)

Im Zeitraum von Samstag bis Montag wurde in der Ringstraße in Bad Hönningen der Briefkasten an einem Mehrparteienhaus durch Vandalismus beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 200 Euro. Täterhinweise liegen bisher keine vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de melden.

