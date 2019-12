Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Roller gestohlen und angezündet

Neuwied, Allensteiner Straße (ots)

Durch Zeugen wurde die Polizei Neuwied am 25.12.2019, gegen 23:57 Uhr auf einen Brand an der Allensteiner Straße, Höhe ALDI, aufmerksam gemacht. Vor Ort stellte die Funkstreife einen brennenden Roller fest, der dort auf einem Schotterweg lag. Die Zeugen hatten zuvor keine Personen im näheren Umfeld feststellen können. Im Nachhinein konnte ermittelt werden, dass der Roller in Neuwied im Raiffeisenhof entwendet worden war. Der Roller war dort neben der Haustür abgestellt gewesen. Er war von weinroter Farbe und hatte einen Defekt an Auspuff oder Luftfilter, weswegen er nur noch ca. 15km/h schnell fuhr. Zeugen, die etwas zum Diebstahl oder der Brandlegung sagen können werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder per Mail an pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

