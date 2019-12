Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - illegale Altreifenentsorgung

57537 Wissen, Gemarkung Hufenhardt (ots)

Am Fr., 27.12.2019, gegen 13:00 Uhr, meldete ein Zeuge die illegale Entsorgung von insgesamt 15 Altreifen an einem Wirtschaftsweg in der Gemarkung Hufenhardt. Die Verbringung der Altreifen an den Ablageort dürfte mittels eines Transporters oder Anhängers erfolgt sein. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



