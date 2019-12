Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Sachbeschädigungen durch Böller in Briefkästen

Neuwied (ots)

In der Nacht von Sonntag, 29.12.2019, auf Montag, 30.12.2019, kam es im Stadtgebiet Neuwied zu mehreren Sachbeschädigungen. Durch unbekannte Täter wurden in mindestens vier Fällen Böller in Briefkästen gezündet, die Briefkästen wurden dadurch zerstört. Die Polizei Neuwied bittet um Zeugenhinweise unter der 02631/878-0.

