Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall

Betzdorf (ots)

Am 28.12.2019, befuhr ein Pkw-Fahrer, gegen 19:20 Uhr, die Friedrichstraße in Betzdorf, Richtung Alsdorf, als er in einer Linkskurve aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkommt und gegen einen Verkehrsteiler prallt. Am Verkehrsteiler entstand mittlerer Sachschaden. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02714-9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell