Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizeiinspektion für den Zeitraum 27.12.2019, 12:00 Uhr bis 29.12.2019, 09:00 Uhr

Neuwied (ots)

Im Berichtszeitraum (Freitag, 27.12.2019, 12:00 Uhr bis Sonntag, 29.12.2019, 09:00 Uhr)kann im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Neuwied von einem ruhigen Einsatz-Wochenende berichtet werden. In dem als "zwischen den Jahren" genannten Zeitraum kam es dabei exemplarisch zu folgenden Einsätzen:

Er ereigneten sich sieben Verkehrsunfälle, in deren Verlauf nach einer Kollision zwischen einem PKW und einem Rollstuhlfahrer am Samstag, 28.12.2019, 15:26 Uhr in der Bahnhofstraße von Neuwied zwei Personen leicht verletzt wurden.

In zwei Fällen entfernten sich die Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. So kam es am Freitagmittag (27.12.2019) zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr in der Straße "Im Wiedtal", Höhe Hausnummer 29, zu einer Beschädigung eines Außenspiegels an einem geparkt stehenden Fahrzeug, Typ Honda CRV. Der Verursacher fuhr dabei aus Richtung Altwied kommend in Fahrtrichtung Niederbieber und touchierte beim Vorbeifahren wohl den Außenspiegel und fuhr einfach weiter. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02631-8780 entgegen. Im zweiten Fall wurde ebenfalls am Freitag, 27.12.2019, zwischen 15:30 Uhr und 16:15 Uhr, ein auf dem Parkplatz des Supermarkts "Sparparadies" in der Heddesdorfer Straße 44 geparkt abgestellter PKW BMW durch einen bislang unbekannten PKW beschädigt. Auch in diesem Fall erbittet die Polizeiinspektion Neuwied um Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Vorfall und/oder dem Verursacher machen können.

Auf brachiale Art und Weise beschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Nacht vom 27.12.2019, 22:30Uhr auf den 28.12.2019, 09:40 Uhr, noch ein paar nachträgliche Weihnachtsgeschenke, in dem die Seitenscheibe eines in der Elisabethstraße geparkt abgestellten PKW VW Fox eingeschlagen wurde und mehrere Gegenstände, teilweise noch in Weihnachtspapier verpackt, von der Rückbank entwendet wurden. Das Geschenkpapier wurde von den Artikeln entfernt, die Geschenke konnten aber wenige Meter von dem Fahrzeug entfernt größtenteils wieder aufgefunden werden.

Opfer eines Trickdiebstahls wurde eine 50jährige Frau aus Neuwied-Heddesdorf. Die Geschädigte hielt sich am Freitag, 27.12.2019, 13:20 Uhr, zusammen mit einer Bekannten in einem Cafe in der Fußgängerzone von Neuwied auf. Die Tatverdächtige, eine ca. 35-40 Jahre alte Frau mit dunklem Teint, trat an den Tisch der beiden Frauen heran und hielt diesen einen sogenannten "Bettelzettel" vor. Während eines Gesprächs der drei Frauen, soll die Täterin dann unbemerkt das Mobiltelefon der Geschädigten aus deren Manteltasche entwendet haben.

Durch sein Fahrverhalten mit einem Roller zog am frühen Sonntagmorgen, 29.12.2019, 00:30 Uhr, ein 40 Jahre alter Mann aus Leutesdorf, in der Schloßstraße von Neuwied die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Ohne Helm und entgegengesetzt zur Einbahnstraße auf einem Gehweg fahrend, folgte eine Verkehrskontrolle des Mannes in deren Verlauf festgestellt werden konnte, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse ist und zudem unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln fuhr. Es folgte die Untersagung der Weiterfahrt, eine Blutprobe und die Einleitung eines Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell