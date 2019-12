Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Rheinbrohl (ots)

Am Samstagmittag im Zeitraum von 13:00 - 13:30 Uhr wurde auf dem LIDL-Parkplatz in Rheinbrohl durch einen unbekannten Fahrzeugführer der PKW, Ford der 69-jährigen Geschädigten beschädigt. Beim ein- oder ausfahren in eine Parklücke touchierte der unbekannte Fahrer mit seinem PKW das Fahrzeug der Geschädigten im Bereich des linken Hinterrades. Der entstandene Schaden dürfte sich auf einen mittleren bis hohen dreistelligen Betrag belaufen. Der Unfallverursacher entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz am Rhein unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

