Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines öffentlichen Mülleimers

Leubsdorf (ots)

Am Sonntagmorgen wurde der Brand eines öffentlichen Mülleimers im Ariendorfer Weg in Leubsdorf gemeldet. Das Feuer konnte durch die hinzugerufen Feuerwehr Leubsdorf schnell abgelöscht werden. Der Mülleimer wurde jedoch komplett zerstört. Eine Ursache für das Feuer war nicht mehr festzustellen. Eine achtlos weggeworfene Zigarette erscheint jedoch als Ursache wahrscheinlich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de melden.

