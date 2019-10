Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Pressebericht der Polizei Adenau vom Wochenende 04.-06.10.2019

Adenau (ots)

1. Betrunkener Autofahrer verwechselte Treppe mit Ausfahrt Am Samstag, 05.10.2019 gegen 01.00 Uhr wollte der 37-jährge Fahrer eines PKW vom Parkplatz des Eifel Stadl in Nürburg fahren. Er wollte die vor ihm befindliche Ausfahrt nutzen, um auf die B 258 zu gelangen. Leider handelte es sich bei der vermeintlichen Ausfahrt um eine Treppe und der Fahrer hatte dies aufgrund seiner Alkoholisierung nicht erkannt. Am seinem Mitsubishi Outlander entstand ein hoher Sachschaden an der Front, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer musste zur Blutprobe und sein Führerschein wurde sichergestellt. 2. Betrunkener vom Fahren mit PKW abgehalten Am Samstag, 05.102019 gegen 01.30 Uhr wurde die PI Adenau angerufen und es wurde mitgeteilt, dass in Wershofen eine betrunkene Person die Absicht habe, mit seinem PKW vom Parkplatz wegzufahren. Der Mitteiler hatte dankenswerter Weise bereits versucht, den Betrunkenen von seinem Vorhaben abzuhalten und ihm die Fahrzeugschlüssel abgenommen. Der Wachhabende konnte telefonisch auf den Betrunkenen einwirken. Er nahm von seinem Vorhaben ab, unter Alkoholeinwirkung ein Fahrzeug zu führen. Stattdessen ließ er sein Auto stehen und er konnte dazu bewegt werden, im Hotel zu nächtigen. Erst nach erfolgter Ausnüchterung will er nun die Heimreise Richtung Essen antreten.

