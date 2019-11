Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbruch in Spielothek und Bäckereifiliale

Korbach (ots)

Am Donnerstagmorgen wurden der Polizei Frankenberg zwei Einbrüche in der Röddenauer Straße in Frankenberg gemeldet: Unbekannte Täter hatten in eine Spielothek und eine Bäckereifiliale eingebrochen.

Die Einbrecher gelangten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Gebäude in der Röddenauer Straße. Im Gebäude brachen sie eine Nebeneingangstür auf und konnten so die Bäckereifiliale betreten. Da sich dort aber keine Wertgegenstände befanden, mussten die Täter hier ohne Beute flüchten.

Erfolgreicher waren die wahrscheinlich selben Einbrecher aber gegen 05.00 Uhr bei einem Einbruch in eine Spielothek in der Röddenauer Straße. Nachdem sie eine Eingangstür aufgehebelt hatten, konnten sie in die Gasträume der Spielothek gelangen. Hier brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten eine noch nicht bekannte Summe an Bargeld. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 2.500 Euro.

Die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, sucht Zeugen:

Wer hat in der Nacht zu Donnerstag, insbesondere gegen 05.00 Uhr, in der Röddenauer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige Hinweise geben?

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

