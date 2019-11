Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf/Eder - Vier Autos auf Parkplatz beschädigt, hoher Sachschaden, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Am Dienstag zwischen 10.00 und 12.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter insgesamt vier Autos auf einem Parkplatz in der Beetwiese in Allendorf/Eder.

Der Täter begab sich auf den öffentlichen Parkplatz und zerkratzte offenbar wahllos zwei schwarze BMW, einen schwarzen Opel Grandland und einen grauen Audi Q5. An den Autos, die teilweise beidseitig zerkratzt wurden, entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-7203-0, sucht Zeugen und bittet um Hinweise.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell