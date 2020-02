Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht/ LKW verursacht einen Flurschaden

Rees (ots)

Ein unbekannter LKW-Fahrer verursachte am Sonntag (16. Februar 2020) gegen 16.30 Uhr einen Flurschaden im Grünstreifen an der Emmericherstraße (L 7) kurz vor dem Kreisverkehr mit der B 67. Der LKW fuhr sich vermutlich bei einem Wendemanöver fest und wurde durch einen ansässigen Landwirt herausgezogen. Anschließend fuhr der LKW-Fahrer in Richtung A3 weg ohne sich um den Schaden im Grünstreifen zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben. Sie können sich bei der Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 melden. (as)

