Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Raub

Mobiltelefon entrissen

Kleve (ots)

Am Montag (17. Februar 2020) gegen kurz vor 19 Uhr lief eine 25-Jährige aus Isselburg zu Fuß am Bahnhofsplatz in Richtung Bahnhof, als sich ihr plötzlich ein unbekannter Mann näherte und ihr das Mobiltelefon aus der Hand riss. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 02821 5040 zu melden. (cs)

