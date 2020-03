Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Geschäft

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter brach am frühen Samstagmorgen, gegen 03:19 Uhr, die Eingangstür eines Ladenlokals in der Fußgängerzone der Hauptstraße in Mönchengladbach Rheydt auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Erbeutet wurden Schmuck und Modeaccessoires.

