POL-E: Mülheim an der Ruhr: 19-jährige Fußgängerin von Auto erfasst- Rettungsdienst transportiert schwerverletzte Mülheimerin in ein nahegelegenes Klinikum

45470 MH- Holthausen: Am frühen Donnerstagabend (27. Februar um 18:41 Uhr) erhielt die Polizei Kenntnis von einem "Verkehrsunfall mit Verletzten" auf der Bundesstraße 1/ Einmündung Reichspräsidentenstraße. Anrufer teilten über den Notruf mit, dass eine junge Frau von einem VW- Golf erfasst und jetzt von Ersthelfern versorgt würde. Als die Polizei nach einigen Minuten eintraf, versorgte der Mülheimer Rettungsdienst bereits die schwerverletzte Fußgängerin in einem Krankenwagen. Versorgt und begleitet durch einen Notarzt, fuhren die Rettungssanitäter sie kurz darauf in ein Essener Klinikum. Polizeibeamte sperrten die Unfallörtlichkeit und leiteten den Verkehr ab. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die dunkel gekleidete junge Frau aus Richtung der Witthausstraße/ Reichspräsidentenstraße kam und die Bundesstraße an der dortigen Fußgängerfurt mutmaßlich bei "Rot" überquerte. Ob sie die gegenüberliegende Straßenbahnhaltestelle oder die dort gelegene Tankstelle erreichen wollte, werden die weiteren Ermittlungen des Unfallkommissariats 1 ergeben. Eine 64-jährige Mülheimerin, die mit ihrem schwarzen VW-Golf aus Saarn kommend, in Fahrtrichtung der Oppspringkreuzung unterwegs war, erfasste die plötzlich wahrnehmbare junge Frau mit ihrer linken Fahrzeugseite. Durch den Zusammenprall mit dem Golf und dem folgenden Sturz auf den Asphalt, zog sie sich schwere Verletzungen zu. Mülheimer Polizisten ermittelten noch während der Unfallaufnahme die Angehörigen und informierten sie persönlich über den Unfall. Die Polizei bittet weitere Unfallzeugen, sich unter der Rufnummer 0201-8290 zu melden. /Peke

