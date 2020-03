Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizeihung "Nacho" stellt flüchtenden PKW-Aufbrecher

Mönchengladbach (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:05 Uhr, beobachtete ein Anwohner in Hardt wie soeben eine männliche Person sich an seinem vor dem Haus parkenden PKW zu schaffen machte. Noch bevor der Mann aus dem Haus eilen konnte, hatte der Dieb bereits ein Notebook aus dem Fahrzeug entwendet und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Hardter Wald. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf und unterrichtete sofort über Notruf die Polizei. Per Telefon gab er ständig den Standort an die Polizei-Leitstelle durch. Von dort aus wurden mehrere Streifenwagen zum Ort entsandt. Der Täter hatte sein Fahrrad mittlerweile am Holunderweg in einem Gebüsch versteckt und flüchtete weiter zu Fuß, am Hardter Wald vorbei, in Richtung Queens Avenue. Als erste Polizeikräfte traf ein Hundeführer mit Polizeihund "Nacho" ein. Der Hund konnte den Dieb nach kurzer Verfolgung stellen. Es handelte sich um einen 35-jährigen Mann. Dieser wurde festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Bei der Absuche des Fluchtweges wurde das Fahrrad des Diebes aufgefunden. Dort konnten auch Teile der Beute sichergestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

