Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Roter Roller verschwunden

Mönchengladbach (ots)

Ein roter Roller vom Typ Taiwan Golden Bee ist am Donnerstag, 26. März, in Geistenbeck an der Taunusstraße verschwunden.

Der Diebstahl dürfte im Zeitraum zwischen 16 und 18 Uhr begangen worden sein.

Hinweise sollten an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 gerichtet werden. (ds)

