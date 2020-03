Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Einbruchsdelikte fast zeitgleich gemeldet

Mönchengladbach (ots)

Fast zeitgleich sind der Polizei in der Nacht zum Freitag, 27. März, kurz vor 3 Uhr zwei Einbruchsdelikte in Rheydt gemeldet worden.

Unbekannte Täter hatten an der Dorfbroicher Straße ein Fenster zum Lagerraum eines Kiosks eingeschlagen. Sie erbeuteten Tabakwaren und eine Kasse mit Münzgeld.

Bei einem Einbruch in Massage-Räumlichkeiten an der Hauptstraße wurde nach ersten Feststellungen nichts entwendet. In diesem Fall hatten die Täter die Glasfüllung einer Türe eingeschlagen, um in das Gebäude zu gelangen.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um die Meldung verdächtiger Beobachtungen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

