Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Anzeigen nach privaten Feiern und Cannabis-Fund bei einer Party

Mönchengladbach (ots)

Meldungen von Ruhestörungen haben in der Nacht zum Freitag, 27. März, Polizeieinsätze ausgelöst, die letztlich zu Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz führten.

In Bonnenbroich-Geneicken an der Salierstraße, in Gladbach an der Stepgesstraße sowie im Stadtteil Schmölderpark an der Hubertusstraße wurden Gastgeber und mehrere Gäste bei privaten Feiern angetroffen. Gegen die Gastgeber wurden Anzeigen wegen einer Straftat nach dem Infektionsschutzgesetz geschrieben. Die Gäste sehen sich mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen konfrontiert.

In Heyden am Jöbgesbergweg war das Ordnungsamt der Stadt Mönchengladbach wegen einer Party im Einsatz. Die Polizei wurde um Amtshilfe gebeten. In diesem Fall wurde auch Rauschgift aufgefunden: Cannabis in nicht geringer Menge. Gegen drei Personen wurden Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell