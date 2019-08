Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht - Die Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (JP) - Am frühen Montagmorgen (26.08., 2.58 Uhr) touchierte ein bislang unbekannter blauer VW-Golf beim Rangieren in einer Parkbucht an der Ravensberger Straße einen geparkten weißen Mazda und beschädigte diesen.

Im Anschluss an den Zusammenstoß flüchtete der VW Golf-Fahrer vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt oder dem unfallflüchtigen Golf machen?

Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

