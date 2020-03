Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines PKW

Landau (ots)

Ein technischer Defekt an einem PKW rief am Freitagmorgen um 07:30 Uhr die Polizei und die Feuerwehr im Bereich der Jahnstraße in Landau auf den Plan. Vermutlich aufgrund eines Kabeldefekts fingen Bauteile des Fahrzeugs an zu brennen. Der Brand konnte vor Ort gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Westring 23+25

76829 Landau

Tel. 06341 / 287-0, pilandau@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell