POL-BI: Bielefeld von Versammlung mit landwirtschaftlichem Hintergrund betroffen - Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt zu erwarten

SR/ Bielefeld Mitte - Die Bielefelder Innenstadt wird am Montagnachmittag, 25.11.2019, von einem Traktorkonvoi und einer Versammlung von Landwirten mit ihren Traktoren betroffen sein. Hintergrund sind die in ganz NRW stattfindenen Versammlungen mit landwirtschaftlichem Hintergrund in Form von Staffelfahrten durch Traktorkonvois und Kundgebungen in verschiedenen NRW-Städten (die Polizei Bielefeld berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4447161).

Die Polizei Bielefeld geht in der Zeit zwischen 16 Uhr und 20 Uhr von erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Bielefelder Innenstadt durch die Anreise der langsam fahrenden landwirtschaftlichen Maschinen und die Kundgebung im Bereich des Niederwalls mit geparkten Traktoren aus.

Die Einfahrt nach Bielefeld, die für circa 17 Uhr geplant ist, erfolgt aus Hamm über Warendorf und Gütersloh. In Bielefeld fahren die Traktoren über die Gütersloher Straße und weiter über den Südring und den OWD, die Abfahrt Johnnistal, den Adenauerplatz, die Kreuzstraße bis auf den Niederwall. Der Traktorkonvoi wird polizeilich begleitet. Die Kundgebung der Landwirte mit ihren Traktoren findet auf dem Niederwall in Fahrtrichtung Jahnplatz, zwischen der Nikolaus-Dürrkopp-Straße und dem Jahnplatz, und in Fahrtrichtung Detmolder Straße, zwischen Jahnplatz und Hermannstraße, statt. Dabei werden die geparkten Traktoren den Niederwall blockieren. Ein Befahren durch andere Verkehrsteilnehmer wird in diesem Bereich nicht möglich sein. Die Polizei rechnet nach derzeitigen Erkenntnissen mit circa 150 teilnehmenden Traktoren. Die Kundgebung soll etwa zwei Stunden dauern. Danach begeben sich die Versammlungsteilnehmer mit ihren Traktoren ohne Konvoi und ohne polizeliche Begleitung auf den Heimweg. Der Stadtbahnverkehr wird nicht beeinträchtigt sein.

Die Polizei Bielefeld hat bislang keine Erkenntnisse zu Störungen gegen die Versammlung und geht deshalb von einem friedlichen, aber verkehrsbeeinträchtigenden Verlauf aus.

Für aktuelle Informationen folgen Sie der Polizei Bielefeld auf Twitter unter @polizei_nrw_bi. Bürger können sich am Montag, 25.11.2019, ab 8 Uhr, an das Bürgertelefon der Polizei Bielefeld unter Tel. 0521/545-2222 wenden.

