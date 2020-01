Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Firmeneinbruch in Leonberg; Verkehrsunfall auf der A81 Gemarkung Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Leonberg-Eltingen: Einbruch in Firma

Zwischen Montag, 20.30 Uhr und Dienstag, 05.30 Uhr drangen Diebe gewaltsam in ein Firmengebäude im südlichen Industriegebiet in Leonberg-Eltingen ein und entwendeten Arbeitsmaschinen und Zubehör im Wert von etwa 2.000 Euro. Der entstandene Sachschaden am Zufahrtstor und an der Eingangstür der Firma kann bislang nicht beziffert werden.

BAB A81, Gemarkung Herrenberg: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Dienstag, kurz nach 07.00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg, ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Fahrzeuglenker befuhr mit seinem Pkw Toyota die Autobahn in nördliche Richtung, als er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zunächst touchierte er die dortige Schutzplanke, weshalb er gegenlenkte und hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Im Anschluss schleuderte sein Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn, prallte gegen die Mittelleitplanke, wurde von dort wieder abgewiesen und kam zwischen den beiden Fahrstreifen, entgegen der Fahrtrichtung, zum Stehen. Bei dem Aufprall wurde der 32-Jährige leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Am Fahrzeug und an den Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizeidirektion (seit 01. Januar Verkehrspolizeiinspektion) des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurde mit der Unfallaufnahme beauftragt.

