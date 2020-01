Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Brände in Böblingen, Rutesheim und Oberstenfeld; Fahrzeugbrand in Herrenberg

Böblingen: Brand in evangelischem Kirchengebäude

Am Mittwoch egen 04.00 Uhr bemerkten Besucher einer Silvesterveranstaltung der evangelischen Kirchengemeinde im Murkenbachweg in Böblingen, dass es aus einem Nebengebäude knisterte. Eine Nachschau ergab, dass es vermutlich durch einen Silvesterböller zu einer Brandentstehung an einem Stromverteilerkasten im Inneren des Gebäudes kam. Die Veranstaltungsgäste konnten durch erste Löschversuche eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Wehrleuten vor Ort war, löschte den Brand vollends. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Rutesheim: Böllerreste im Mülleimer führen zu hohem Sachschaden

Zu früh entsorgte Böllerreste waren vermutlich der Grund für einen Feuerwehreinsatz am Mittwoch gegen 01.30 Uhr in Rutesheim. Eine Kunststoffmülltonne, die auf einem Lichtschacht vor einem Einfamilienhaus stand, fing an zu brennen und in der Folge zu schmelzen. Der flüssige Kunststoff der Mülltonne floss in den Lichtschacht und entfachte dort ein weiteres Feuer an einer Kunststofffolie. Die Feuerwehr Rutesheim, die mit drei Fahrzeugen und 17 Wehrleuten anrückte, musste die Außenfassade des Gebäudes öffnen, um eventuelle Glutnester ausfindig machen zu können. Das Feuer wurde schnell gelöscht, Glutnester jedoch keine aufgefunden. Dennoch entstand Sachschaden, vor allem durch die Fassadenöffnung, in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Oberstenfeld: Garagenbrand

Am Mittwoch gegen 02.00 Uhr kam es zu einem Garagenbrand in Oberstenfeld. Vermutlich durch eine fehlgeleitete Rakete fing zunächst ein Holzstapel Feuer, welcher sich unter einem Schleppdach einer Garage neben einem Wohnhaus im Wartbergweg befand. Die Flammen griffen im Anschluss auf die Garage über, welche ebenfalls Feuer fing. Die Feuerwehr Oberstenfeld, welche mit sechs Fahrzeugen und 38 Wehrleuten vor Ort war, konnte den Brand löschen, bevor er auf das Wohngebäude übergehen konnte. Am Holzstapel, der Garage sowie der Außenfassade des Wohnhauses entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.

