Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbrüche in Kornwestheim, Herrenberg und Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Wohnungseinbruch in Kornwestheim

Nachdem sich in der Zeit von Sonntag, 19.20 Uhr, und Montag, 17.00 Uhr, ein Einbrecher über die Wohnungstüre Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Jahnstraße verschafft hatte, durchsuchte er dort die Räume und Schränke. Der Täter flüchtete mit Bargeld in unbekannter Höhe. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Wohnungseinbruch in Herrenberg

Nachdem sich am Montag in der Zeit von 07.30 und 21.00 Uhr ein Einbrecher über ein aufgedrücktes Küchenfenster Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stuttgarter Straße verschafft hatte, durchsuchte er dort die Räume und Schränke. Der Täter flüchtete ohne Beute. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Einbruch in Gaststätte in Böblingen

Nachdem sich in der Zeit von Sonntag, 22.30 Uhr und Montag, 18.15 Uhr ein Einbrecher über eine Türe Zugang zu einer Bar im Marktgäßle verschafft hatte, wurden dort Spielautomaten aufgebrochen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

