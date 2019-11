Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbruch in Doppelhaushälfte

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Donnerstag zwischen 17:15 Uhr und 22:50 Uhr verschafften sich Unbekannte über den angebauten Wintergarten Zutritt zu einer Doppelhaushälfte auf dem Ackerhofweg in Willich-Schiefbahn. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher ausschließlich Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02162/377-0./sm (1302)

