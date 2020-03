POL-PDLD: Edenkoben - Fahrzeug beschädigt

Polizeidirektion Landau

In der Beethovenstraße wurde letzte Woche die komplette Beifahrerseite eines geparkten Renaults mit Fäkalsprache verkratzt. Die Sachbeschädigung wurde via Onlinewache der Polizei mitgeteilt. Der Sachschaden beträgt über 1000 Euro. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung wurden aufgenommen. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen. In dem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen, dass polizeilich relevante Sachverhalte bzw. Strafanzeigen unter dem Link https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ aufgegeben werden können.

