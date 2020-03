Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflüchtige sammelt Scherben auf

Pleisweiler-Oberhofen (ots)

Am Donnerstag, 19.03.2020, gegen 15:50 Uhr, beschädigte die Fahrerin eines Pkw Ford beim Rückwärtsfahren in der Baumgartenstraße einen Holzzaun und richtete einen Sachschaden in Höhe von 500.- Euro an. Die Fahrerin sammelte die Scherben ihres beschädigten Rücklichtes ein und fuhr davon. Die Verursacherin wurde dabei beobachtet. Gegen die ermittelte 65-jährige Fahrerin wurde ein Verfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

