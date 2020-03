Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Sitzgruppe und Mülleimer beschädigt

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von 400 Euro haben unbekannte Jugendliche auf dem Schulgelände der Realschule plus in der Weinstraße verursacht. Dabei wurde eine Sitzgruppe massiv beschädigt sowie ein Mülleimer angezündet. Der Vorfall wurde gestern zur Anzeige gebracht. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurden aufgenommen. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell