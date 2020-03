Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Kokelnde Zigarettenkippe

Maikammer (ots)

Wegen einer kokelnden Zigarettenkippe wurde am heutigen Mittag (19.03.2020, 13.30 Uhr) in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße der Rauchmelder ausgelöst. Die Feuerwehren Maikammer und Edenkoben waren im Einsatz und konnten sich über ein gekipptes Fenster Zugang zur Wohnung verschaffen. Dort stellten sie in einem Aschenbecher den noch glühenden Zigarettenstummel fest. Für den Polizeieinsatz muss der Verursacher die Kosten tragen.

