Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: überhitzter Topf löst Brandalarm aus

Germersheim (ots)

Starke Rauchentwicklung meldeten am Mittwochabend, gegen 19:30 Uhr mehrere Anwohner eines Studentenwohnheims in Germersheim. Die Ursache wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr lokalisiert. In der Gemeinschaftsküche wurde ein Topf zu heiß. Dieser wurde von einem Bewohner vom Herd genommen und entsorgt. Ein Schaden entstand nicht.

