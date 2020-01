Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss

Hildesheim (ots)

Alfeld Eine 18-jährige Duingerin zog die Alfelder Polizei am Freitagvormittag, gegen 11.00 Uhr, aus dem Verkehr. Bei einer Verkehrskontrolle in der Albert-Schweitzer-Straße stellten die Polizeibeamten fest, dass die junge Frau ihren PKW offensichtlich unter Drogeneinfluss geführt hatte. Erst Tests bestätigten diesen Verdacht, so dass sich die Duingerin einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Die Weiterfahrt mit dem PKW wurde ihr untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet./tsc

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell