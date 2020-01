Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Zeugenaufruf zu einer Sachbeschädigung an Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Beethovenstraße (Neu) In der Zeit vom Fr. den 17.01.20, ca.19:00 Uhr bis Sa.18.01.20 ca. 11:00 Uhr ist es in der Beethovenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem grünen Opel Astra gekommen. Der Täter hat in dem o.g. Zeitraum mit einem spitzen Gegenstand zwei tiefe Kratzer, mutwillig, in die vordere-sowie hintere rechte Tür des Pkw gekratzt. Der Pkw stand in dem Tatzeitraum am rechten Fahrbahnrand abgeparkt. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-985115 zu melden.

