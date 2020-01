Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu einem Einbruchdiebstahl in Lühnde

Hildesheim (ots)

Lühnde, Bledelner Straße (Neu) Am Samstag Abend, den 18.01.2020 zwischen 17:00 Uhr und 00:30 Uhr ist es in der Ortschaft Lühnde zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Unbekannte Personen haben die Scheibe der Terrassentür eines Wohnhauses eingeschlagen und anschließend einen Fernseher entwendet. Der 37-jährige Geschädigte hat zum Zeitpunkt der Tat in seinem Wohnhaus geschlafen. Wer sachdienliche Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-985115 zu melden.

