POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Groß Düngen

Bad Salzdetfurth: Im Zeitraum zwischen dem 16.01.2020, 17:30 Uhr bis 18.01.2020, 12:00 Uhr beschädigt ein bisher unbekannter Verursacher mit einem unbekannten Kraftfahrzeug den gerade erst zugelassenen Neuwagen des Geschädigten und entfernt sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Anzeigeerstatter habe sein neues Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand der Wagnerstraße in Groß Düngen im o. g. Zeitraum abgestellt. Als er das Fahrzeug heute in Betrieb nehmen will, stellt er fest, dass der Bereich des vorderen linken Kotflügels, des Stoßfängers bis hin zum Übergang des linken vorderen Radkastens in einer Höhe von 29 - 66 cm verschiedenhohe Kratzer aufweist. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000.-EUR.

Bei Hinweisen oder Beobachtungen zu dieser Tat melden Sie sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

