Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf VU-Flucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Stormstraße (al) Am Freitag Vormittag, den 17.01.20 in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr hat ein bisher unbekannter Unfallverursacher vermutlich mit einem Fahrzeug mit Anhängerkupplung beim Ausparken aus einer Parklücke einen dort hinter ihm am Fahrbahnrand parkenden Pkw beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 300 EUR. Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-985115 zu melden.

