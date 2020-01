Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheit im Straßenverkehr (kal)

Einbeck (ots)

Am Samstag, den 04. Januar 2020, 01:30 Uhr, fällt der Funkstreifenwagenbesatzung in Salzderhelden ein Fahrradfahrer auf, welcher in deutlichen Schlagenlinien unterwegs ist. Die anschließende Kontrolle ergibt eine erhebliche Alkoholbeeinflussung durch den 50 - jährigen Radfahrer. Eine Blutprobe sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkeheit im Straßenverkehr sind die Folge.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell