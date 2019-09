Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 02.09.2019, 23:33 Uhr Unfall nicht verursacht und dennoch geflüchtet

Essingen (ots)

Eine 21-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr auf der B272 von Offenbach kommend in den "Essinger-Kreisel" ein und beachtete nicht die Vorfahrt eines bereits im Kreisel befindlichen dunklen PKWs. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Peugeot am Kotflügel vorne links beschädigt wurde. Der dunkle PKW fuhr anschließend ohne anzuhalten in Richtung Hochstadt weiter. Eventuell handelte es sich um einen BMW mit SÜW-Kennzeichen.

Zeugen, bzw. der/die unfallbeteiligte PKW-Fahrer/in mögen sich bitte bei der Polizei Landau melden.

