Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld/Marienhagen Einbruch in Vereinsheim

Hildesheim (ots)

Marienhagen In der Nacht von Donnerstag, 16.01.2020, zum Freitag, 17.01.2020, sind bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des TSV Marienhagen am Sportplatz eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Vereinsheims wurden sämtlich Schränke und Behältnisse durchwühlt. Was genau entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend ermittelt werden. Insgesamt haben der oder die Täter jedoch einen nicht unerheblichen Sachschaden bei dem Einbruch verursacht. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Sportplatzes gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Alfeld, Tel: 05181/91160, zu melden./tsc

