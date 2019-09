Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Party auf Gartengrundstück & Unfall

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt: Party auf Gartengrundstück - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntag, 17 Uhr und Dienstag, 11 Uhr begaben sich bislang unbekannte Personen unerlaubt auf ein Gartengrundstück im Gewann Seemühlenäcker und feierten dort eine Party. Vermutlich um ein Lagerfeuer zu entfachen, wurde eine Gartenbank aus Massivholz angezündet, an dieser entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugenhinweise werden erbeten an den Polizeiposten Weinstadt, Tel. 07151 65061.

Schorndorf: Parkplatzrempler

Etwa 7500 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Grabenstraße. Eine 18-jährige Opel-Fahrerin übersah beim Ausparken einen geparkten Renault Clio und kollidierte mit diesem.

