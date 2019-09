Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall und gefährliches Überholmanöver

Aalen (ots)

Aalen: Gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Auf rund 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr entstand. Mit ihrem Pkw Mini befuhr eine 37-Jährige zur Unfallzeit den Geierweg. Eigenen Angaben zufolge wurde sie so von der Sonne geblendet, sodass sie einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Hyundai übersah und diesen streifte. Die 37-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gschwend: Gefährlich überholt-Zeugin gesucht

Auf Höhe Ziegelhütte auf der L1080 überholte am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr ein 45 Jahre alter Fahrer eines weißen Peugeots einen Reisebus trotz Gegenverkehrs. Der 45-Jährige zog nach links in einen Acker, um einen Frontalzusammenstoß mit einer entgegenkommenden Fahrerin eines schwarzen Pkws zu verhindern. Die Frau hielt an, erkundigte sich nach dem 45-Jährigen und fuhr danach weiter. Der Mann erlitt einen Schock und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Frau ist wichtige Zeugin und wird gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell