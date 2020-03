Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter hebelten am Freitag, zwischen 10.00 Uhr und 16.00 Uhr, die Haustür eines Mehrfamilienhauses an der Matthiasstraße in Mönchengladbach Eicken auf und versuchten anschließend eine Wohnungstür im Erdgeschoss aufzudrücken. Hierbei scheiterten sie jedoch und flüchteten unerkannt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell