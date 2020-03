Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in die Gemeinschaftshauptschule Kirschhecke

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter hebelten an der Gemeinschaftshauptschule Kirschhecke in Mönchengladbach Odenkirchen am Samstag, im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 23.15 Uhr, ein rückwärtiges Fenster auf. Anschließend stiegen sie in einen Klassenraum ein. Hier stellten sie einen Computer zum Abtransport bereit. Im Rahmen des Einbruchs lösten die Täter vermutlich jedoch die Alarmanlage aus und flüchteten unerkannt ohne Beute.

